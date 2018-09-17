Скончался бывший ведущий «Час пик» Андрей Мурашов

В Томске умер телеведущий и журналист Андрей Мурашов, сообщает «Томск.ру». Мурашов скончался 17 сентября на 51-ом году жизни в ОКБ. Однако о причинах смерти не сообщается.

Как рассказала порталу vtomske.ru бывшая коллега журналиста Виктория Мучник, Мурашов попал в больницу неделю назад. Мужчина впал в кому, медики заявили, что у него проблемы с сердцем, однако диагноза ему так и не смогли поставить.

Андрей Мурашов большую часть своей карьеры работал на ТВ2, а также является экс-ведущим программы «Час пик», автором документальных фильмов. В последнее время журналист работал в «Томском времени».