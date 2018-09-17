Верблюд взбесился в цирке во время представления: видео
Животное стало нападать на людей во время шоу в цирке Питтсбурга.
Видео: Sky News
Зрители циркового представления в Питтсбурге пережили неприятные моменты, когда прямо во время шоу вышел из себя один из четвероногих артистов.
Верблюд, на котором сидел наездник, неожиданно взбесился и стал нападать на находившихся рядом людей. Животное понеслось через арену, подпрыгивая и пытаясь сбросить с себя всадника. Работникам цирка удалось увести верблюда с площадки, а для зрителей сделали объявление, попросив их сохранять спокойствие.
Как сообщает телеканал Sky News, в результате инцидента пострадало шестеро детей и один взрослый.