Верблюд взбесился в цирке во время представления: видео

Зрители циркового представления в Питтсбурге пережили неприятные моменты, когда прямо во время шоу вышел из себя один из четвероногих артистов.

Верблюд, на котором сидел наездник, неожиданно взбесился и стал нападать на находившихся рядом людей. Животное понеслось через арену, подпрыгивая и пытаясь сбросить с себя всадника. Работникам цирка удалось увести верблюда с площадки, а для зрителей сделали объявление, попросив их сохранять спокойствие.

Как сообщает телеканал Sky News, в результате инцидента пострадало шестеро детей и один взрослый.