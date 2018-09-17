Певица Виктория Черенцова: во все времена строительство храмов на Руси носило всенародный характер

Все больше известных людей выступает в поддержку идеи строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ, который должен пояиться в парке «Патриот». С предложением создать такой храм выступил ранее глава Минобороны РФ.

Строительство будет осуществляться на народные пожертвования, а курировать организационные вопросы будет благотворительный фонд «Воскресенье».

Одной из тех, кто всем сердцем поддержал идею строительства главного для российской армии храма, стала певица Виктория Черенцова.

«В подмосковном парке "Патриот" по инициативе Сергея Кужугетовича Шойгу начинается строительство первого, Главного храма армии России, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Это будет огромный просветительский центр для военнослужащих, членов их семей, а также всех граждан Российской Федерации. Во все времена строительство храмов на Руси носило всенародный характер, каждый помогал, как мог. И была важна не сумма пожертвований, а просто само участие. Я считаю инициативу Министерства обороны очень важной и своевременной. Всем сердцем приветствую ее и также хочу обратиться к каждому из вас, чтобы каждый из вас принял посильное и деятельное участие в строительстве храма», - сказала она.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.