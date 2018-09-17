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Соловьев назвал необходимостью появление Главного храма Вооруженных Сил РФ

Вадим Иванов
18:00 17.09.2018
О возведении Главного храма ВС РФ ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства первым пожертвовал на его строительство.

В подмосковном парке «Патриот» появится Главный храм Вооруженных Сил РФ. С соответствующей инициативой выступил ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, и инициативу генерала армии поддержали многие россияне.

Было принято решение и о том, что возведут храм исключительно на народные деньги, курировать ход строительства святого места поручили Благотворительному фонду «Воскресение».

Среди тех, кто выступил в поддержку появления Главного храма ВС РФ, оказался телеведущий Владимир Соловьев.

«В истории нашей страны было две отечественных войны: Отечественная война 1812 года, когда нам противостояла самая великая армия мира, когда нам противостоял гениальный полководец, когда вся Европа была у его ног и входила в состав великой армии. Оказался повержен. Повержен русским духом, русским военным гением и верой. Верой в то, что наше дело - правое. Народ для увековечивания памяти той великой победы сдавал деньги, чтобы появился храм.

1941 год и снова война. Великая Отечественная война. Невозможно передать все ужасы и всю боль, которые пережил наш народ. И мы победили. Да, казалось бы, победило атеистическое государство - все правда. Но иногда так бывает, что для достижения самых великих целей Господь использует самые разные средства и возможности. Да и народ все равно по-прежнему был и остается народом с глубоким обостренным чувством справедливости, чувством веры.

Когда люди воспряли после 90-х, после этого постоянного унижения, когда нам говорили, что мы должны стыдиться своей истории, что мы не такие, "смотрите как надо жить", показывая нам на тех, которые несколько раз уже приходили к нам и пытались навязать свой образ жизни... Народ на это отреагировал по-своему, и зародилось движение "Бессмертный полк", который очень по своей сути напоминает крестный ход.

И вот сейчас пришло осознание, что нет возможности говорить о Великой Победе и дать объяснение, почему нет храма этой Великой Победы. Поэтому мне кажется, что это не просто народное дело, это просто необходимость. Так должно быть. Должен появиться Главный храм Вооруженных Сил. Должен появиться храм Великой Победы. И такой храм может быть построен только на народные деньги, а наш народ знает, что хорошо, а что - плохо, и когда отечество в опасности, встает как один. Поэтому, поступайте так, как вам велит ваша совесть, ваше сердце и ваша любовь к павшим. И благодарность к ним», - сказал он.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.

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