«Звезда» сделала ремонт в квартире реаниматолога летающего госпиталя Минобороны

Зрителей телеканала «Звезда» ждет необычный выпуск программы «Военная приемка». За четыре года работы съемочная группа программы встретилась с сотнями людей, совершивших подвиги. В числе таких героев - реаниматолог летающего госпиталя Министерства обороны РФ Леонид Арсентьев. Когда в декабре 2016 года в Алеппо был обстрелян российский военно-полевой госпиталь, Арсентьев был среди первых медиков, кто пришел на помощь пострадавшим.

В благодарность за спасенные жизни и проявленный героизм программа «Военная приемка» сделала ремонт в квартире врача. Не пропустите новый выпуск «Военной приемки» уже в ближайшее воскресенье, 30 сентября, в 09:55.