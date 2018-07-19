Херсонский суд арестовал имущество Вышинского

Херсонский городской суд наложил арест на имущество Кирилла Вышинского, руководителя портала РИА Новости Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

В список арестованного имущества попали квартира журналиста, гараж-эллинг и два автомобиля.

Также указывается, что защита журналиста может обжаловать это решение в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что Кириллу Вышинскому продлен срок ареста. Журналиста задержали в мае, обвинив в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Несмотря на неоднократные протесты России и международных журналистских организаций, Вышинского продолжают держать под арестом.