Российские дипломаты посетили россиянку Бутину в тюрьме в Вашингтоне

Российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в Вашингтоне россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в работе иностранным агентом в США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на охранника на входе в изолятор.

Гражданку России Марию Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в том, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Девушка свою вину отрицает.