Ученые сообщили о жестоких убийствах дельфинов в Крыму

Случаи намеренных убийств дельфинов зафиксировали у побережья Севастополя, сообщил младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов. Его слова приводит РИА Новости.

Артов отметил, что в этом году исследователи находили выброшенные на берег тела дельфинов со вскрытыми животами. Ученый сказал, что ранее ему не приходилось видеть ничего подобного. Нет сомнений, что животные попались в руки живодеров живыми и были убиты.

На пресс-конференции он продемонстрировал фотографию отрезанной головы дельфина, которую выбросило на берег в Севастополе. Причин такой жестокости людей Артов объяснить не смог.

За четыре месяца 2018 года ученые обнаружили 21 труп редких китообразных на побережье Крыма. Главной причиной их гибели являются браконьерство и рыболовная деятельность.