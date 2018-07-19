Разлив соляной кислоты произошел на МКАД

На 88-м километре МКАД, в районе Медведковского лесопарка, произошла разгерметизация цистерны, перевозившей соляную кислоту, сообщает столичное управление МЧС.

В сообщении говорится, что утечка кислоты была незначительной. Тем не менее движение по МКАД на этом участке было перекрыто до устранения разлива кислоты. Его общая площадь составила семь квадратных метров. Прибывшие пожарные смыли кислоту с проезжей части. Причины утечки устанавливаются.

Сообщается также, что КамАЗ, буксировавший цистерну, в которой находилось пять тонн воды и 2,5 тонны соляной кислоты, направлялся из Королева в КБ химического машиностроения имени А. Исаева, которое, в свою очередь, является филиалом завода имени М. Хруничева.