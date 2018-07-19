Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением жду второй встречи, чтобы мы могли начать реализацию некоторых из обсуждаемых вопросов», - написал Трамп.

Ранее, в минувший понедельник, в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.