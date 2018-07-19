После убийства бронзового призера сочинской Олимпиады возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели бронзового призера сочинской Олимпиады фигуриста Дениса Тена. На поиски преступников ориентирован весь личный состав полиции Алма-Аты. Принимаются все необходимые меры для их поимки. Для расследования инцидента создана группа из самых опытных оперативников, сообщает портал Zakon.kz.
Двадцатипятилетний спортсмен Денис Тен умер сегодня в столичной больнице Казахстана. Причина смерти - ножевые ранения, полученные в ходе драки с двумя неизвестными, которых он застал у своего автомобиля. Подозреваемые пытались снять с машины зеркала заднего вида.
Денис Тен стал бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи в одиночном разряде. Помимо этого, он также удостаивался бронзы на чемпионате мира 2015 года в Шанхае и серебра в Лондоне в 2013 году. На последней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане Денис показал 27-й результат в короткой программе и завершил выступления досрочно.