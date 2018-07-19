Археологи раскрыли тайну зловещего черного саркофага

Египетские археологи обнаружили в черном александрийском саркофаге три сильно разложившиеся мумии. Об этом сообщил новостной портал «Йаум7» со ссылкой на главу Департамента по вопросам памятников Мустафу аль-Вазири.

Он сообщил, что захоронение не принадлежит представителям семей правителей Египта.

«Нет никаких связей с представителями правящих семей птолемейского или римского периода», - заверил аль-Вазири.

Свою уверенность он аргументировал тем, что в гробнице не найдено ни одной надписи, которая свойственна для мест захоронения знатных особ. Помимо этого, по мнению аль-Вазири, захоронение довольно бедное.

Мумии сильно повреждены, поскольку оно находилось возле русла подземных вод. Со временем в саркофаге образовалась пробоина, и вода попала внутрь, что привело к разложению мумий.

Загадочный саркофаг из черного гранита был обнаружен в начале июля в ходе строительных работ в Александрии. Его вес составлял около 30 тонн. Ученые долгое время не решались вскрыть гробницу в связи с предположениями в ряде СМИ о «проклятии фараона». Некоторые источники заявляли, что саркофаг так долго оставался неразграбленным из-за некого древнего «зла», которое в нем заключено.