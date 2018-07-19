Путин заявил об изменении внешней политики России

Внешняя политика России должна быть более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной и более рациональной», - сказал Путин на совещании российских послов и постоянных представителей в МИД.

На встрече с послами и постоянными представителями России в четверг обсуждались ситуация в Сирии, НАТО у границ России, отношения РФ и США.

Ранее, в минувший понедельник, в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.