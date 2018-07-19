В Египте нашли гончарную мастерскую - ровесницу Великих пирамид

В районе древнеегипетского храма Ком-Омбо, что недалеко от Асуана, египетские ученые-археологи обнаружили погребенную под песком керамическую мастерскую, которой более 4,6 тысячи лет. Таким образом, эта находка - ровесница Великих пирамид.

По мнению ученых, мастерская работала в годы правления IV династии фараонов Древнего Египта (около 2613-2494 годов до н. э. Гончарные изделия тут изготавливали, разминая глину вручную, а в качестве форм использовали круглые камни, рассказал генеральный секретарь Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири, передает РИА Новости.

«Ученые также обнаружили в мастерской древнее каменное гончарное колесо, которое приводилось в движение рукой», - сказал аль-Вазири.

Кроме того, он рассказал, что находка была сделана случайно: ученые пытались предотвратить подмывание грунтовыми водами фундамента древнего храма.

Ранее сообщалось, что в Египте был найден черный саркофаг, в котором обнаружены три мумии.