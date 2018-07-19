Посол РФ рассказал, как власти Британии вышли за правовое поле в «деле Скрипаля»

Правительство Великобритании находится вне правового поля в расследовании дела отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в интервью «Звезде» рассказал посол России в Британии Александр Яковенко.

«Мы не имеем доступа к расследованию. В отношении России были выдвинуты очень серьезные обвинения. Мы продолжаем линию, чтобы сделать это расследование максимально транспарентным. Мы считаем, что это обязанность британской стороны. Они обязаны соблюдать международное право. Я исхожу из того, что они должны обеспечить доступ к российским гражданам. К сожалению, британское правительство находится вне правового поля», - сказал Яковенко.

Что касается первого и единственного интервью Юлии Скрипаль после курса лечения в Солсбери, то, по словам Яковенко, оно было хорошо срежиссированным и переведенным с английского.

«Наши лингвисты говорят, что Юлия записала этот текст почти дословно. Присутствовал там только один корреспондент Reuters. Мы потом с ним разговаривали, он рассказал, что ему запрещали задавать вопросы. То есть он был статистом», - добавил посол.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.