В крымском сафари-парке лев покусал женщину

В крымском сафари-парке «Тайган» лев укусил женщину-посетительницу, сообщает РИА Новости. Дама заказала экскурсию «Прогулка со львами» - услуга включает и фотографирование с хищниками. Во время фотосессии один из львов неожиданно укусил женщину за руку. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Что именно спровоцировало нападение хищника, пока не установлено.

По факту инцидента Следственный комитет начал проверку.

Парк львов «Тайган» находится в крымском Белогорске. Экскурсия в стиле сафари, подразумевающая поездку к прайду львов на электрокаре, стоит пять тысяч рублей в расчете на одного человека.