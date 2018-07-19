Инспектор вызвал себе полицию с капота движущейся фуры: видео

Инспектор «Укртрансбезопасности» вызвал себе полицию и сообщил, что его несет на капоте движущаяся фура. Инцидент произошел на Украине.

«Сегодня в 11:22 на линию 102 поступил вызов от инспектора "Укртрансбезопасности" о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время машина движется с ним на капоте. Также он добавил, что водитель не собирается останавливаться и направляется в сторону Черновцов», - говорится в сообщении «Укртрансбезопасности» на странице в Facebook.

В полиции не поверили сообщению и начали проверять информацию, пока не увидели в Сети видео происходящего.