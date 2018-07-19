США принесли извинения России за срыв консультаций по кибербезопасности

США принесли официальные извинения за срыв российско-американских консультаций по кибербезопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России Андрей Крутских.

«Думаю, они прекрасно поняли, что это была их большая политическая ошибка» - приводит «Интерфакс» слова политика.

Крутских подчеркнул, что эти извинения были принесены еще до визита в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и, соответственно, еще до саммита в Хельсинки.

Помимо этого, политик прокомментировал ситуацию с обвинениями России якобы во вмешательстве в выборы в США.

«Мы в очередной раз разъяснили всю ситуацию, связанную с их обвинениями в каких-то нападениях в наш адрес. Все это, конечно, чушь. Это исключительно продукт внутренней борьбы США», - заверил Крутских.

Консультации по кибербезопаности должны были состояться в феврале этого года на уровне экспертов из России и США.