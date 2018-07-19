Турист разбился насмерть, упав с водопада во время съемок клипа: видео

Мужчина не послушался своего гида и решил совершить смертельно опасный прыжок. Видеозапись шокирующего происшествия была опубликована на YouTube.

В описании к видеоролику сообщается , что все произошло во время съемок клипа. Камера снимала музыканта, как вдруг на заднем плане показался мужчина, падающий с большой высоты. После того как последний с громким звуком ударился о воду, члены съемочной группы бросились ему на помощь, но было уже поздно.

Сообщается, что инцидент произошел в Эквадоре. Пострадавший при падении 33-летний мужчина скончался по прибытии в больницу.