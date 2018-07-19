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Эксперты рассказали, какую школьную форму покупать можно, а какую нельзя

Ян Брацкий
16:39 19.07.2018
О проведении контрольных рейдов заявили специалисты Роскачества и Минпромторга. Результаты проверочных мероприятий будут опубликованы в августе, когда многие родители озабочены покупкой школьной формы.
Эксперты рассказали, какую школьную форму покупать можно, а какую нельзя
Фото: pixabay.com

Производителей школьной формы ждет масштабная проверка. Контролеры из Роскачества и Минпромторга проверят качество выпускаемой для детей одежды. Исследованию подвергнут 62 бренда, работающих в России, для чего закупят образцы формы в 27 регионах страны. Эксперты проверят текстиль производства России, Белоруссии, Китая и Италии.

Особое внимание обратят на потребительские качества и безопасность ткани. Всего проверка будет проводится по 60 параметрам, включая такие «экзотические», как способность ткани к образованию катышков. Эксперты напомнили и о предпочтительном составе ткани.

«Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь напоминает целлофановый пакет по свойствам», - пояснил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Эксперты отмечают, что оптимальным сочетанием является 70% натуральных волокон против 30% синтетики, сообщает сайт «360». В Роскачестве напомнили, что в вопросах школьной формы не может быть мелочей. Родителей при покупке детских обновок призывают обращать внимание на все, вплоть до фурнитуры. Молнии и пуговицы не должны быть травмоопасными.  

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