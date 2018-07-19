Time соединил портреты Путина и Трампа на обложке

Издание Time совместило лица президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на обложке нового номера.

Картинка представлена в виде анимированной иллюстрации. Сначала на ней появляется лицо Трампа, потом Путина, а затем картинка замирает на среднем, переходном, изображении.

Номер, посвященный состоявшемуся в минувший понедельник российско-американскому саммиту, выйдет в продажу 30 июля.