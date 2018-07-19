Подмигни своим покупкам: новую технологию хотят внедрить в России

В 2019 году компания MasterCard собирается внедрить в России метод оплаты покупок selfie pay. Он позволит оплачивать выбранные товары с помощью подмигивания в камеру телефона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента MasterCard Михаила Федосеева.

Он рассказал, что данная технология будет доступна в любых приложениях, в которых пользователь может совершать покупки. Чтобы открыть для себя такую функцию, нужно будет один раз записать свое видео с подмигиванием.

В дальнейшем человеку нужно будет просто подмигнуть своему телефону. Именно этот жест и будет идентификатором владельца банковской карты.