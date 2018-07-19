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Burberry уничтожила свою продукцию из-за имиджа

Анастасия Евдокимова
16:34 19.07.2018
Компания объясняет это защитой интеллектуальной собственности и своего имиджа.
Burberry уничтожила свою продукцию из-за имиджа

Всего было уничтожено непроданных товаров на сумму 28 миллионов фунтов стерлингов.

Люксовый бренд Burberry в 2017 году уничтожил свою нераспроданную продукцию на общую сумму 28 миллионов фунтов стерлингов. Руководство фирмы приняло такие меры для того, чтобы товары не попали на черный рынок по заниженным ценам, пишет The Times.

По данным издания, уничтоженные товары равны по сумме примерно 20 тысячам культовых тренчей от Burberry.

При этом за последние два года стоимость отходов производителя выросла в два раза, а за пять лет Burberry избавилась от продукции, сумма которой оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.

Компания объясняет это защитой интеллектуальной собственности и своего имиджа.

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