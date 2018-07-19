Си Цзиньпин прилетит в Россию

Руководитель Китая Си Цзиньпин примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом сообщил посол России в КНР Андрей Денисов. Подробности визита пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что на форуме будет присутствовать министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ: он проведет двусторонние переговоры с представителями России.

Восточный экономический форум проводится в четвертый раз. Местом проведения станет кампус Дальневосточного университета на острове Русский.