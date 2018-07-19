Он был настоящим талантом - Тарасова о погибшем в Казахстане фигуристе Денисе Тене

Татьяна Тарасова прокомментировала известие о смерти фигуриста из Казахстана Дениса Тена. По словам советского и российского тренера, погибший был очень талантливым спортсменом.

«Я помогала ему ставить программы, это мой друг! Вот звонила маме полчаса назад. Ее не пускали. Еще полчаса назад он был жив. Очень талантливый. Он был настоящий талант. Перспективы были любые, Олимпийские игры бы выиграл в Сочи. Я думаю, так и было бы, если бы он не переехал в Америку. А теперь уже думаю, лучше бы он сидел в своей Америке, и никто бы его не пырнул ножом»», - рассказала она телеканалу «360».

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи по одиночному фигурному катанию Денис Тен скончался сегодня от ножевого ранения, полученного в результате нападения бандитов. По данным Департамента внутренних дел Алма-Аты, конфликт произошел в четверг около 15:00 по местному времени (12:00 мск). Тен увидел, как преступники откручивают зеркала бокового вида у автомобиля. Фигурист хотел помешать злоумышленникам, но те набросились на него с ножом.