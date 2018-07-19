В Госдуме отреагировали на желание сенаторов США допросить переводчицу Трампа

В Госдуме стремление американских сенаторов-демократов допросить переводчицу Трампа назвали беспрецедентным. По мнению парламентариев, это решение находится «за гранью добра и зла» и, несомненно, подрывает основы доверительной дипломатии, сообщает ТАСС.

«Антироссийская истерия достигла стадии крайнего помешательства. Подобные инициативы связаны с желанием демократов поквитаться за поражение Хиллари Клинтон на выборах президента США», - полагает председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее члены Демократической партии заявили, что переводчицу, которая обслуживала встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, необходимо допросить. Политики требуют, чтобы лингвист раскрыл подробности приватного разговора двух лидеров. Некоторые конгрессмены, стремясь уязвить действующего главу Белого дома, и вовсе заявили, что на встрече Трампа и Путина переводчица была единственной американкой.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые с момента избрания американского президента полноформатные переговоры. Местом встречи стала столица Финляндии. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и на Украине.