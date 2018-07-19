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Родители смогут выбрать внешность будущего ребенка

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:05 19.07.2018
Ученые считают, что технологию изменения ДНК можно будет использовать, чтобы изменить цвет глаз, волос и рост ребенка.
Родители смогут выбрать внешность будущего ребенка
Фото: David Oxberry/ Globallookpress

Британцы смогут выбрать отличительные черты своих будущих детей благодаря технологии редактирования генов. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Этот метод редактирования генов, более известный под аббревиатурой CRISPR, использовался для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики развития рака или слабоумия. Но потом ученые выяснили, что с его помощью можно изменить цвет глаз, волос или «запрограммировать» желаемый рост ребенка. В последнем докладе британского Нуффилдского совета по биоэтике признали, что данная технология может использоваться для чисто эстетических целей.

«Мы думали об этом и пришли к выводу, что само по себе вмешательство в наследуемый геном не является морально неприемлемым», - убежден профессор Нуффилдского совета по биоэтике Карен Юнг.

Однако, по его мнению, этот метод может быть использован при выполнении одновременно двух условий. Во-первых, это не должно привести к увеличению социального неравенства, а во-вторых, после этого вмешательства должны быть либо устранены серьезные физические недостатки, либо улучшены свойства организма.

Издание подчеркивает, что в случае положительного решения родителей относительно применения данной технологии весь процесс должен находиться под строгим контролем.

Ранее сообщалось, что эксперименты по лечению взрослых от таких заболеваний, как СПИД, рак и анемия, должны начаться в следующем году.

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