Призер сочинской Олимпиады Денис Тен скончался от ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался от ножевого ранения.

Как сообщает «Казинформ», спортсмен скончался в результате нападения бандитов.

По данным Департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Тен хотел помешать преступникам, которые собирались открутить зеркала бокового вида у автомобиля. Произошел конфликт, в ходе которого он получил смертельный удар ножом.

Ведется следствие.