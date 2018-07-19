На Украине задержали за взятку мэра, предлагавшего вешать коррупционеров

Мэр города Сколе Львовской области Владимир Москаль второй раз за последние три года попался на получении взятки. Комичность ситуации в том, что Москаль позиционировал себя как активного борца с коррупцией и даже предлагал вешать взяточников за ноги. Издание strana.ua напоминает украинцам, что, как заявлял ранее мэр, «берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице так, что кровь будет стекать слезами».

Об очередном задержании антикоррупционера-взяточника написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. А именно что в первый раз мэра Сколе задержали за взятку, осудив в 2018 году на 6,5 года. Однако мэр подал апелляцию и, пока она рассматривалась, продолжал руководить городом и брать взятки, чтобы, по словам Луценко, не потерять навыки.

Правда, генпрокурор не пояснил, почему Москаль занимал свой пост, уже будучи под следствием, - с 2015 по 2018 год. Но пообещал, что в этом деле «восторжествует закон и справедливость». Будут ли подвешивать за ноги Москаля, тоже не сообщается.