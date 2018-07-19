Руководство Google пригрозило сделать ОС Android платной

Глава компании Google Сундар Пичай заявил, что использование Android может стать платным. На такой шаг руководитель транснациональной корпорации готов пойти после того, как Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро. Чиновники разглядели в действиях компании нарушение антимонопольного законодательства.

Якобы Google заставляла производителей смартфонов на ОС Android предустанавливать ее сервисы и приложения. Кроме того, сотрудники корпорации, по мнению Еврокомиссии, могли платить операторам связи и производителям смартфонов за установку своего поисковика. Вдобавок ко всему, компанию обвинили в запрете на использование операционной системы, созданной на базе открытого доступа.

Сундар Пичай уже заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и готов подать в суд апелляционную жалобу. Соответствующее заявление, объясняющее позицию Google, он опубликовал в Сети.

По его словам, корпорация никогда ни с кого не требовала денег, а наоборот, сама вложила миллиарды в развитие Android. Как заявил бизнесмен, сегодня ОС Android установлена на 24 тысячах типов устройств. Это не только мобильные телефоны, но и планшетные компьютеры, часы и телевизоры. Пичай считает, что это не монополизирует рынок, а делает его разнообразнее.