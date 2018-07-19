Трассу «Таврида» построят над найденной пещерой с останками мамонтов
Найденная в Крыму пещера не помешает строительству трассы «Таврида» в Крыму, ее сделают туристическим объектом. Участок дороги над ней усилят, а вход оборудуют с другой стороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил спецкомиссии во главе с вице-премьером крымского правительства Юрием Гоцанюком изучить вопрос обнаружения пещеры.
Комиссия приняла решение, что ее нужно сделать туристическим объектом, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ).
Сейчас пещеру изучают специалисты-геофизики. Они ищут не найденные спелеологами ходы.
По мнению ученых, в пещере могли сохраниться следы древнего человека.
Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов. Пещера длиной 1 015 метров была найдена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида».