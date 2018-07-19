Акробатка сорвалась в огонь во время номера: видео

Акробатка Мэри Вулф-Нильсен (Mary Wolfe-Nielsen) во время телешоу The America's Got Talent сорвалась с высоты на сцену, где для эффектности горел огонь. Видео опубликовано на странице программы в Facebook.

Номер выполнялся в паре с ее супругом Тайсом Нильсеном (Tyce Nielsen). Когда Мэри прыгнула в очередной раз, он не удержал ее, и девушка сорвалась вниз.

Весь номер держал в сильнейшем напряжении жюри и зрителей, среди которых был двухлетний сын Нильсенов и его бабушка. Когда артистка сорвалась, судьи вскрикнули, номер прекратился. Все с ужасом глядели на сцену. Через считаные секунды акробатка поднялась на ноги, дав понять, что все нормально и они могут продолжать. Однако члены жюри закричали, что этого достаточно.