Путин отверг наличие в «Северном потоке - 2» политической подоплеки

Президент России Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России призвал развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на сложившиеся трудности.

«ЕС, несмотря на нынешние трудности, остается одним из наших главных торговых партнеров. У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов», - сказал президент.

Путин также напомнил, что у России и Европы общая транспортная и энергетическая инфраструктура, которая складывалась годами. Поэтому общие проекты можно считать экономическими, но никак не политическими.

«Все деловые проекты, которые мы реализуем с ЕС, включая и "Северный поток - 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию США в отношении «Северного потока - 2», заявил, что вызывает обеспокоенность угроза введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте. И напомнил, что «Северный поток - 2» не российско-германский, а международный проект.