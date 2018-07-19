Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые приступили к вскрытию загадочного саркофага, найденного в Египте

Лина Давыдова
15:04 19.07.2018
Загадочный саркофаг из черного гранита был найден во время строительных работ под одним из зданий в Александрии.
Фото: Egyptian / Ministry of Antiquities

Египетские ученые и инженеры приступили к вскрытию черного саркофага, обнаруженного в начале июля в Александрии. Об этом сообщает местное издание Ahram.org.

По данным СМИ, вскрытие саркофага началось внезапно, журналистов на площадку не пустили, несмотря на недавнее обещание министерства по делам памятников древности провести данную операцию открыто.

«Комиссия министерства прибыла на площадку для вскрытия саркофага неожиданно в сопровождении усиленной охраны, журналистов не пустили», - рассказал один из очевидцев.

В начале июля под одним из зданий в Александрии во время ремонтных работ строители нашли запечатанный саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн. Там же были обнаружены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и другие артефакты. По предположениям ученых, статуя и артефакт могли принадлежать человеку, погребенному в саркофаге. Археологи не исключают, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта, датированные 332-30 годами до н. э. Как полагают ученые, в найденном саркофаге был погребен жрец IV-III веков до н. э.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2018, 02:21
Минфин РФ снизит налог для самозанятых граждан
Дата19.07.2018, 15:15
Юнармейцы почтили память командира экскадрильи «Нормандия»
Дата18.07.2018, 21:26
В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата19.07.2018, 13:44
У «Буревестника» нет аналогов: эксперт рассказал об уникальности новой крылатой ракеты
Дата17.07.2018, 17:10
Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице рейха
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:27 ОПК
Видео
Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»
14:18 В стране и мире
Видео
Путин призвал НАТО задуматься о последствиях включения Грузии в альянс
13:40 В стране и мире
Видео
Госдума в первом чтении приняла проект повышения пенсионного возраста
12:24 ОПК
Видео
Военный эксперт рассказал, чем «Сармат» может отличаться от «Воеводы»
10:45 ОПК
Видео
Эксперт назвал главную отличительную особенность ракетного комплекса «Авангард»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Акробатка сорвалась в огонь во время номера: видео
Видео
Ученые приступили к вскрытию загадочного саркофага, найденного в Египте
Видео
Крушение пассажирского самолета сняли изнутри
Видео
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.