Ученые приступили к вскрытию загадочного саркофага, найденного в Египте

Египетские ученые и инженеры приступили к вскрытию черного саркофага, обнаруженного в начале июля в Александрии. Об этом сообщает местное издание Ahram.org.

По данным СМИ, вскрытие саркофага началось внезапно, журналистов на площадку не пустили, несмотря на недавнее обещание министерства по делам памятников древности провести данную операцию открыто.

«Комиссия министерства прибыла на площадку для вскрытия саркофага неожиданно в сопровождении усиленной охраны, журналистов не пустили», - рассказал один из очевидцев.

В начале июля под одним из зданий в Александрии во время ремонтных работ строители нашли запечатанный саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн. Там же были обнаружены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и другие артефакты. По предположениям ученых, статуя и артефакт могли принадлежать человеку, погребенному в саркофаге. Археологи не исключают, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта, датированные 332-30 годами до н. э. Как полагают ученые, в найденном саркофаге был погребен жрец IV-III веков до н. э.