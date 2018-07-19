Начало нового пути: Путин рассказал, о чем говорил с Трампом

Путь к позитивным изменениям в российско-американском диалоге проложен, но в США есть силы, которые готовы принести в жертву отношения двух государств. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

«Нужна другая позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения», - подчеркнул глава государства, выступая на собрании послов и постпредов в МИД РФ.

По словам президента России, о поиске точек соприкосновения двух государств он говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом на недавней встрече в Хельсинки.

Владимир Путин отметил, что сейчас отношения США и России по многим параметрам хуже, чем во времена холодной войны.

«При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена холодной войны... Тем не менее, полагаю, что путь к позитивным изменениям начат», - сказал он.

Президент России также отметил важность состоявшейся встречи с Дональдом Трампом. Владимир Путин назвал ее «целом успешной» и добавил, что беседа привела к полезным договоренностям.