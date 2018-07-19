Путин назвал причины длительности конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал, почему уже долгое время конфликт на Украине не удается решить. По его мнению, причины кроются в нежелании украинских властей прекратить распри как таковые.

Путин подчеркнул, что «серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины». Как заявил российский лидер, причины этого заключаются в том, что Киев не соблюдает взятые на себя договорные обязательства и просто отказывается разрешать конфликт мирным способом.

«Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути», - сказал он.

Между тем запрещенная в России организация «Правый сектор»* недавно объявила о создании первого отдельного батальона для «освобождения» Донбасса. Украинские СМИ моментально запестрили заголовками о том, что «новая боевая единица создана с целью победы над РФ».

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории Российской Федерации