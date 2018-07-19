Путин призвал НАТО задуматься о последствиях включения Грузии в альянс

Россия соразмерно отреагирует на агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с послами и постпредами РФ.

Глава государства добавил, что тем, кто пытается включить Украину или Грузию в состав НАТО, необходимо подумать о последствиях столь безответственных действий.

«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что основа безопасности в Европе заключается в развитии доверительных отношений и совместной работе.

Несколькими днями ранее Владимир Путин говорил о том, что Россия не приемлет возможного расширения НАТО за счет Украины и Грузии, поскольку альянс способен работать с этими странами и без вступления их в ряды.