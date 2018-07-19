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Путин призвал НАТО задуматься о последствиях включения Грузии в альянс

Роман Захаров
14:18 19.07.2018
По словам российского лидера, Россия ответит на агрессивные действия альянса.

Россия соразмерно отреагирует на агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с послами и постпредами РФ.

Глава государства добавил, что тем, кто пытается включить Украину или Грузию в состав НАТО, необходимо подумать о последствиях столь безответственных действий.

«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что основа безопасности в Европе заключается в развитии доверительных отношений и совместной работе.

Несколькими днями ранее Владимир Путин говорил о том, что Россия не приемлет возможного расширения НАТО за счет Украины и Грузии, поскольку альянс способен работать с этими странами и без вступления их в ряды.

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