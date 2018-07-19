Выживший: на постояльца казанского отеля рухнул потолок

Происшествие случилось в тот момент, когда мужчина отдыхал в своем номере.

Видеозапись случившегося появилась на YouTube. На кадрах ролика можно разглядеть засыпанные штукатуркой и кусками бетона кровати и пол номера, в котором жил постоялец.

«Ничего себе, пацаны, смотрите! Зашел в хату, лег на кроватку, и вот что обрушилось с потолка! Ну ничего, нормально, выжил», - эмоционально комментирует происходящее автор ролика.

По словам оператора, инцидент произошел в казанской гостинице «Сулейман Палас».