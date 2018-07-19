Шпионские фото новой Lada Granta FL появились в Сети

Обновленный российский хэтчбек Lada Granta впервые предстал с открытым кузовом. Фото автомобиля удалось сделать во время его обкатки в Подмосковье.

Как можно заметить, тестируемая Lada Granta FL принадлежала к топовой, люксовой, комплектации - об этом свидетельствуют яркий синий цвет кузова и литые колесные диски. Фото новинки появились в социальных сетях.

Ранее стало известно, что за первую половину 2018 года в странах ЕС на 10,8% выросли продажи автомобилей Lada - было релизовано 2,77 тысячи экземпляров.