Топилин объяснил пенсионную реформу на примере ОСАГО

Минтруд не пытается сэкономить на сумме выплат пенсий, заявил глава ведомства Максим Топилин, выступая в Госдуме. Напомним, что сегодня высший орган законодательной власти в первом чтении одобрил повышение пенсионного возраста.

Топилин объяснил принцип работы пенсионной системы на примере ОСАГО. То есть платят взносы те, кто работает. А по итогу полученные деньги распределяются между теми, кто в них нуждается.

«У вас кто-то попадает в аварии, а кто-то не попадает. Исходя из этого устанавливается соответствующий тариф», - приводит слова Топилина «Интерфакс».

Ранее глава Минтруда сообщил, что повышение пенсионного возраста позволит ежегодно индексировать сумму выплат темпами, в «два раза превышающими инфляцию».