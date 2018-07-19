Соловьев прокомментировал запрет на посещение Украины

Власти Украины запретили председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд в страну на три года из-за посещения Крыма. Об этом теледокументалист рассказал во время беседы с корреспондентом «Звезды».

«Вчера только стало известно о том, что в феврале украинские власти решили запретить мне въезд в страну на три года. Скорее всего, это вызвано моими визитами в Крым», - предположил он.

Соловьев отметил, что во время посещения российского полуострова ему доводилось встречаться с руководителями Крыма и Севастополя и обсуждать с ними «темы, связанные с работой наших региональных отделений», поскольку в РК находится региональное отделение Союза журналистов РФ.

«По сути, я там выполнял свою работу, но так как я въехал в Крым не через Украину, то они (украинские власти - прим. ред.), видимо, всех, кто там так оказывается, таким образом наказывают - не дают возможности въехать в страну», - поделился своим мнением журналист.

Соловьев добавил, что в ближайшее время он не планировал ехать в Киев, но очень любит этот город и Украину и неоднократно там бывал.

«Можно выразить сожаление, как власти соседнего государства (Украины - прим. ред.) относятся к свободе слова и свободе передвижения. Потому что только общественные организации при таких сложных отношениях между странами могут поддерживать диалог, и мы его действительно поддерживаем между Союзом журналистов России и Союзом журналистов Украины. Правда, это происходит не в Киеве и не в Москве, а в Вене на базе отделения по свободе печати ОБСЕ. И я надеюсь, что эти контакты продолжатся, потому что они очень важны, хотя бы для того, чтобы мы понимали, как выручать российских журналистов, оказавшихся в сложной ситуации на Украине», - заявил председатель Союза журналистов РФ.

Соловьев также выразил надежду на то, что украинские власти когда-нибудь перестанут запрещать въезжать в страну журналистам, поскольку санкционный список может разрастись «до такого объема, что они сами потеряются, кто где находится и кого там нет».