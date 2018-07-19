Госдума в первом чтении приняла проект повышения пенсионного возраста

Правительственный законопроект об изменении пенсионной системы сегодня поддержали на заседании Госдумы в первом чтении. «За» проголосовали большинство депутатов.

Если законопроект будет принят, то пенсионный возраст будет постепенно повышен до 65 лет у мужчин, и 63 – у женщин. По словам министра труда Максима Топилина, это приведет к тому, что сумму выплат будут индексировать «темпами в два раза выше, чем инфляция».

В настоящее время мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины – в 55.