Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу «Зимней вишни»

Экс-главу местного МЧС также обвиняют в халатности и растрате бюджетных средств.

Как сообщил представитель следствия на заседании Центрального районного суда Кемерово, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы.

«В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара», - заявил представитель.

По версии следствия известно, что Мамонтов вместе с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы местного МЧС Григорием Терентьевым не запланировали и не провели проверку пожарной ТБ в «Зимней вишне» в 2017-2018 годах.

В данный момент известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Мамонтову срок задержания под стражей до 25 сентября.