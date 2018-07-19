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В США от переводчицы беседы Путина и Трампа требуют пересказать их разговор

Николай Курашкин
13:24 19.07.2018
В случае отказа от требования сената, переводчица может предстать перед судом.
Фото: Пресс-служба президента РФ

Конгрессмены США потребовали от переводчицы президента Америки Дональда Трампа Марины Гросс раскрыть, о чем он говорил с российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи на саммите в столице Финляндии Хельсинки.

Сенатор Джин Шахин выступила с инициативой о том, что переводчица президента должна дать показания в Конгрессе США. Политики хотят знать, на какие именно темы главы государств общались тет-а-тет, и что Трамп пообещал Путину. Об этом Шахин написала в своем профиле в социальной сети Twitter.

Как сообщается, в случае отказа Гросс выступить перед сенаторами ей будет предложено пообщаться уже с судом. При этом, остается открытым вопрос, захотят ли представители республиканской партии, которые утверждают и отклоняют кандидатуры для выступлений в Конгрессе, вообще вызывать переводчицу.

Ранее в американском госдепе заявили, что ведомство рассматривает три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Они касаются контактов бизнесменов, политологов и военных.

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