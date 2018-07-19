Александр Розенбаум опроверг слухи о смертельной болезни

Музыкант Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что проходил лечение в онкологической клинике. Ранее об этом заявил другой мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Автор и исполнитель знаменитого «Черного тюльпана» сообщил в своем Instagram, что превосходно себя чувствует и никогда не сталкивался с врачами-онкологами.

Накануне, в эфире программы «Пусть говорят», Иосиф Кобзон заявил, что многие его друзья, в том числе и сам Розенбаум проходили лечение и реабилитацию в онкологической клинике. Среди других известных фамилий депутат Государственной Думы назвал композитора Игоря Крутого и актера театра и кино Николая Караченцева.