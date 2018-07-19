Госдума продлила срок принятия поправок к пенсионной реформе

Срок приема поправок к проекту закона об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлен с 18 августа до 24 сентября. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что соответствующее решение принял комитет ГД РФ по труду и социальной политике.

«Вчера комитет (ГД РФ по труду и социальной политике - прим. ред.) принял решение о продлении срока обсуждения поправок с 18 августа до 24 сентября», - сказал спикер нижней палаты парламента во время пленарного заседания.

Напомним, Кабмин представил изменения в пенсионное законодательство 14 июня. Согласно поправкам, с 2019 года по 2034 год в стране будет постепенно увеличиваться возраст выхода на пенсию. Для мужчин его предлагается поднять до 65 лет, для женщин - до 63.