Названы сроки начала работы канатной дороги в «Лужниках»
Она соединит Воробьевы горы с «Лужниками». Сейчас строительство самой дороги уже завершено, и ведутся пусконаладочные работы.
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В Департаменте строительства Москвы заявили, что канатная дорога в «Лужниках» будет запущена до конца этого года. Об этом сообщило АГН «Москва».
По словам главы департамента Андрея Бочкарева, это инвесторский проект, и сейчас «там все идет хорошо».
Канатная дорога должна соединить Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники». Она пройдет на Москвой-рекой. Всего на пути будут три станции: «Лужники», «Воробьевская набережная» и «Воробьевы горы». Предполагается, что в час канатной дорогой смогут воспользоваться примерно 1,6 тысячи человек.
Само строительство уже завершено, сейчас ведутся пусконаладочные работы и проверяются системы безопасности, заявили в мэрии Москвы.