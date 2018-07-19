Названы сроки начала работы канатной дороги в «Лужниках»

В Департаменте строительства Москвы заявили, что канатная дорога в «Лужниках» будет запущена до конца этого года. Об этом сообщило АГН «Москва».

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, это инвесторский проект, и сейчас «там все идет хорошо».

Канатная дорога должна соединить Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники». Она пройдет на Москвой-рекой. Всего на пути будут три станции: «Лужники», «Воробьевская набережная» и «Воробьевы горы». Предполагается, что в час канатной дорогой смогут воспользоваться примерно 1,6 тысячи человек.

Само строительство уже завершено, сейчас ведутся пусконаладочные работы и проверяются системы безопасности, заявили в мэрии Москвы.