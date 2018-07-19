Посла РФ не пустили в захваченную российскую дипсобственность в США

По словам посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, ему отказывают в доступе в захваченную российскую дипломатическую собственность в США.

Отвечая на вопрос о качестве переговоров по этому поводу, посол заявил, что «диалог идет плохо» и на сегодняшний день его «не пускают даже посмотреть». Антонов пошутил, что, таким образом, не может даже проверить, «на месте ли стулья, люстры».

Слова дипломата передает РИА Новости.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в России всегда были готовы к тому, чтобы наладить диалог и отношения с Соединенными Штатами, но те постоянно от этого уходят.