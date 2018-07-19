Разряд молнии уничтожил десятки овец в Киргизии

На севере Киргизии мощный разряд молнии уничтожил стадо коз и овец. Погибли 60 животных. Во время грозы молния ударила в один из сараев, куда фермер только что загнал домашний скот. Мужчина чудом не пострадал, сообщает информационный портал Kazinform. На место происшествия выехали спасатели и ветеринары. Сообщается, что после обследования рогатый скот захоронили.

Это не первый случай гибели животных от разряда молнии. Такие случаи регулярно происходят на высокогорных пастбищах и в национальных парках.