Топилин пообещал «беспрецедентный рост» пенсий после реформы

Руководитель Минтруда Максим Топилин считает, что изменения в пенсионной системе вызовут «беспрецедентный рост» пенсий. Об этом он заявил во время рассмотрения проекта закона о повышении пенсионного возраста в Госдуме.

По словам министра, прогнозируемая инфляция за 2018 год составит «чуть более 3%», а это, считает глава ведомства, означает, что пенсии будут проиндексированы «темпами более чем в два раза выше инфляции».

«Такого никогда не было в истории России», - отметил Топилин во время своего выступления.

Глава Минтруда подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста начиная с 2019 года поможет обеспечить рост пенсионных выплат неработающим пенсионерам «в среднем на одну тысячу рублей», что означает увеличение пенсии в среднем на 12 тысяч рублей в год.

По словам Топилина, речь идет именно о среднем размере выплат, и «конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии». Министр подчеркнул, что рост пенсионных выплат «будет пропорциональным».

Раннее глава Минтруда Максим Топилин рассказал, кого не затронет повышение пенсионного возраста. По его словам, избежать этого смогут разные социальные категории. К примеру, мамы, которые воспитали пятерых детей, а также те, кто пострадал в результате различных радиационных аварий.